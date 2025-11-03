Потери врага по состоянию на 3 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1160 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1349 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 144 830 человек.

Потери России в войне на 3 ноября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 ноября потеряла:

личного состава – около 1 144 830 (+1 160) человек;

танков – 11 321 (+5) ед;

боевых бронированных машин – 23 531 (+6) ед;

артиллерийских систем – 34 207 (+45) ед;

РСЗО – 1 534 (+0) ед;

средства ПВО – 1235 (+0) ед;

самолетов – 428 (+0) ед;

вертолетов – 346 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 77 435 (+383) ед;

крылатые ракеты – 3 918 (+1) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 66 411 (+121) ед;

специальная техника – 3 989 (+2) ед.

Пораженные воздушные цели врага по состоянию на 3 ноября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбита/подавлена одна аэробалистическая ракета Х-47М2 «Кинжал»

115 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 20 ударных БПЛА на 11 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

