Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,89

--0,08

EUR

48,41

--0,10

Наличный курс:

USD

42,01

41,90

EUR

48,85

48,65

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Потери врага по состоянию на 3 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

Зсу, боеприпасы
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1160 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1349 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 144 830 человек.

Потери России в войне на 3 ноября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 ноября потеряла:

  • личного состава – около 1 144 830 (+1 160) человек;
  • танков – 11 321 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин – 23 531 (+6) ед;
  • артиллерийских систем – 34 207 (+45) ед;
  • РСЗО – 1 534 (+0) ед;
  • средства ПВО – 1235 (+0) ед;
  • самолетов – 428 (+0) ед;
  • вертолетов – 346 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 77 435 (+383) ед;
  • крылатые ракеты – 3 918 (+1) ед;
  • корабли/катера – 28 (+0) ед;
  • подлодки – 1 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 66 411 (+121) ед;
  • специальная техника – 3 989 (+2) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 3 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага по состоянию на 3 ноября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбита/подавлена одна аэробалистическая ракета Х-47М2 «Кинжал»
  • 115 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 20 ударных БПЛА на 11 локациях.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 3 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько