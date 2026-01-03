Запланована подія 2

Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 3 января 2026 года

ссу
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1405-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 3 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 3 января 2026 года
Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 116 боевых столкновений.

За прошедшие сутки противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами, 57 авиационных ударов с применением 153 управляемых авиабомб. Зафиксировано 6358 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 3223 обстрела.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Коломийцы Днепропетровской области; Железнодорожное, Верхняя Терса, Гуляйполе, Варваровка, Рождественка, Долинка, Новоандреевка, Магдалиновка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и два других важных объекта противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток противник нанес три авиационных удара, применив при этом четыре управляемых авиабомба, совершил 77 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 3 января 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Грабовское, Старица, Прилипко и в направлении Избицкого.

На Купянском направлении вчера произошло две вражеские атаки. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в районе Петропавловки и в направлении Куриловки.

В Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Лиман, Заречное, Ставки, Торское, Ямполь.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Северского, Закотного и Переездного.

На Краматорском направлении противник совершил одну атаку в районе Миньковки, получил отпор.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Николайполья, Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Филиал, Дачное и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник за прошедший день совершил 10 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Вишневое, Согласие и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак оккупантов в районе Гуляйполя и в направлении Доброполья и Зеленого.

В Ореховском направлении захватчик трижды атаковал позиции наших подразделений в районах Плавней и Приморского.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили четыре вражеских атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Татьяна Гойденко