Війна
Новини
Карта бойових дій в Україні на 3 січня 2026 року

зсу
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1405-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 3 січня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 3 січня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 3 січня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 3 січня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 3 січня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 3 січня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 3 січня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 3 січня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 3 січня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 3 січня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 3 січня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 3 січня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 3 січня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 3 січня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 116 бойових зіткнень.

Минулої доби противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами, 57 авіаційних ударів із застосуванням 153 керованих авіабомб. Зафіксовано 6358 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3223 обстріли.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Коломійці Дніпропетровської області; Залізничне, Верхня Терса, Гуляйполе, Варварівка, Різдвянка, Долинка, Новоандріївка, Магдалинівка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та два інших важливих об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши при цьому чотири керовані авіабомби, здійснив 77 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 3 січня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Грабовське, Стариця, Приліпка та у напрямку Ізбицького.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 3 січня 2026 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в районі Петропавлівки та в напрямку Курилівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 3 січня 2026 року

На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Лиман, Зарічне, Ставки, Торське, Ямпіль.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 3 січня 2026 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутись вперед в районах Сіверська, Закітного та Переїзного.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 3 січня 2026 року

На Краматорському напрямку противник здійснив одну атаку в районі Міньківки, отримав відсіч.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 3 січня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Миколайпілля, Софіївка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 3 січня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 3 січня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 10 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Вишневе, Злагода та Рибне.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 3 січня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак окупантів в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 3 січня 2026 року

На Оріхівському напрямку загарбник тричі атакував позиції наших підрозділів в районах Плавнів та Приморського.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 3 січня 2026 року

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі атаки.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 3 січня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко