Втрати ворога станом на 3 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 750 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1409 добу повномасштабної війни становлять 1 210 630 осіб.

Втрати Росії у війні на 3 січня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 січня втратила:

особового складу – близько 1 210 630 (+750) осіб,

– близько 1 210 630 (+750) осіб, танків – 11 497 (+3) од.

бойових броньованих машин – 23 855 (+4) од.

артилерійських систем – 35 744 (+24) од.

РСЗВ – 1 590 (+1) од.

засоби ППО – 1 267 (+0) од.

літаків – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 99 582 (+539) од.

крилаті ракети – 4 137 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 72 688 (+101) од.

спеціальна техніка – 4 035 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 січня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.