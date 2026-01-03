- Тип
Втрати ворога станом на 3 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 750 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1409 добу повномасштабної війни становлять 1 210 630 осіб.
Втрати Росії у війні на 3 січня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 січня втратила:
- особового складу – близько 1 210 630 (+750) осіб,
- танків – 11 497 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 23 855 (+4) од.
- артилерійських систем – 35 744 (+24) од.
- РСЗВ – 1 590 (+1) од.
- засоби ППО – 1 267 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 99 582 (+539) од.
- крилаті ракети – 4 137 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 72 688 (+101) од.
- спеціальна техніка – 4 035 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 січня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
