Потери врага по состоянию на 3 января 2026 г. – Генштаб ВСУ

Потери России в войне на 3 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 января потеряла:

личного состава – около 1 210 630 (+750) человек,

– около 1 210 630 (+750) человек, танков – 11 497 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 23 855 (+4) ед.

артиллерийских систем – 35 744 (+24) ед.

РСЗО – 1 590 (+1) ед.

средства ПВО – 1267 (+0) ед.

самолетов – 434 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 99 582 (+539) ед.

крылатые ракеты – 4 137 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 72 688 (+101) ед.

специальная техника – 4035 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 3 января

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 80 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

