Потери врага по состоянию на 3 января 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 750 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1409 сутки полномасштабной войны составляют 1 210 630 человек.
Потери России в войне на 3 января 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 января потеряла:
- личного состава – около 1 210 630 (+750) человек,
- танков – 11 497 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 23 855 (+4) ед.
- артиллерийских систем – 35 744 (+24) ед.
- РСЗО – 1 590 (+1) ед.
- средства ПВО – 1267 (+0) ед.
- самолетов – 434 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 99 582 (+539) ед.
- крылатые ракеты – 4 137 (+0) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 72 688 (+101) ед.
- специальная техника – 4035 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 3 января
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 80 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
