Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Война Война
Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1527-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 30 апреля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года
Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 177 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных удара, применил две ракеты, совершил 69 авиационных ударов, сбросив 226 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражений 9683 дронов-камикадзе и произвел 3326 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 48 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Сумской области – Товстодубово, Свободная Слобода; Тихое и Великомихайловка в Днепропетровской области; в Запорожье от авиаударов пострадали Зирница, Горькое, Копани, Барвиновка, Широкое, Новоселовка, Омельник, Никольское, Малая Токмачка, Заречное, Новоалександровка, Воздвижовка, Любицкое, Гуляйпольское, Долинка, Волшебное, Таврическое и Орехов.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 15 районов сосредоточения живой силы противника, два пункта управления, средство противовоздушной обороны и пункт управления БпЛА.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боевых столкновений, противник нанес два авиационных удара с применением пяти КАБ, осуществил 84 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Красное Первое.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года

На Купянском направлении враг трижды атаковал в сторону Новоосинового, Глушковки и Купянска.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года

На Лиманском направлении противник семь раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Дробышево, Ставки и Лиман.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года

На Славянском направлении агрессор семь раз проводил штурмовые действия, в сторону Рай-Александровки и в районах населенных пунктов Ямполь, Закотное и Резниковка.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону Никифоровки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Русиного Яра, Александро-Шультиного и Степановки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора в сторону населенных пунктов Новопавловка, Белицкое, Дорожное, Свободное, Сергеевка, Кучеров Яр и в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Никаноровка, Ровно, Молодецкое, Кровь, Новоподгородное.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года

На Александровском направлении противник атаковал шесть раз, в сторону Александрограда, Калиновского и Нового Запорожья.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 24 атаки оккупантов в районах Прилук, Аленоконстантиновки, Доброполье, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Железнодорожного, Староукраинки, Гуляйпольского, Святопетровки, Цветочного, Волшебного.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года

На Ореховском направлении противник совершил одну атаку в направлении Новоандреевки.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отразили четыре вражеских штурма в районе Антоновского моста и о. Белогрудый.

Фото 28 — Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько