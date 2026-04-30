Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года

Продолжается 1527-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 30 апреля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 177 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных удара, применил две ракеты, совершил 69 авиационных ударов, сбросив 226 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражений 9683 дронов-камикадзе и произвел 3326 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 48 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Сумской области – Товстодубово, Свободная Слобода; Тихое и Великомихайловка в Днепропетровской области; в Запорожье от авиаударов пострадали Зирница, Горькое, Копани, Барвиновка, Широкое, Новоселовка, Омельник, Никольское, Малая Токмачка, Заречное, Новоалександровка, Воздвижовка, Любицкое, Гуляйпольское, Долинка, Волшебное, Таврическое и Орехов.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 15 районов сосредоточения живой силы противника, два пункта управления, средство противовоздушной обороны и пункт управления БпЛА.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боевых столкновений, противник нанес два авиационных удара с применением пяти КАБ, осуществил 84 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Красное Первое.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в сторону Новоосинового, Глушковки и Купянска.

На Лиманском направлении противник семь раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Дробышево, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении агрессор семь раз проводил штурмовые действия, в сторону Рай-Александровки и в районах населенных пунктов Ямполь, Закотное и Резниковка.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону Никифоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Русиного Яра, Александро-Шультиного и Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора в сторону населенных пунктов Новопавловка, Белицкое, Дорожное, Свободное, Сергеевка, Кучеров Яр и в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Никаноровка, Ровно, Молодецкое, Кровь, Новоподгородное.

На Александровском направлении противник атаковал шесть раз, в сторону Александрограда, Калиновского и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении произошло 24 атаки оккупантов в районах Прилук, Аленоконстантиновки, Доброполье, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Железнодорожного, Староукраинки, Гуляйпольского, Святопетровки, Цветочного, Волшебного.

На Ореховском направлении противник совершил одну атаку в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отразили четыре вражеских штурма в районе Антоновского моста и о. Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

