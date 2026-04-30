Карта бойових дій в Україні на 30 квітня 2026 року

Триває 1527-й день повномасштабної війни в Україні .

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ,протягом минулої доби відбулося 177 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для уражень 9683 дронів-камікадзе і здійснив 3326 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області – Товстодубове, Вільна Слобода; Тихе та Великомихайлівка на Дніпропетровщині; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Зірниця, Гірке, Копані, Барвінівка, Широке, Новоселівка, Омельник, Микільське, Мала Токмачка, Зарічне, Новоолександрівка, Воздвижівка, Любицьке, Гуляйпільське, Долинка, Чарівне, Таврійське та Оріхів.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони та пункт управління БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулось п’ять боєзіткнень, противник завдав двох авіаційних ударів із застосуванням п’яти КАБ, здійснив 84 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Красне Перше.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у бік Новоосинового, Глушківки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку противник сім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки та Лиман.

На Слов’янському напрямку агресор сім разів проводив штурмові дії, в бік Рай-Олександрівки та в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне і Різниківка.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в бік Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Олександро-Шультиного та Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у бік населених пунктів Новопавлівка, Білицьке, Дорожнє, Вільне, Сергіївка, Кучерів Яр та в районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Никанорівка, Рівне, Молодецьке, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку противник атакував шість разів, у бік Олександрограда, Калинівського та Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 24 атаки окупантів у районах Прилук, Оленокостянтинівки, Добропілля, Варварівки, Гуляйполя та у бік Залізничного, Староукраїнки, Гуляйпільського, Святопетрівки, Цвіткового, Чарівного.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну атаку в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири ворожих штурми у районі Антонівського мосту та о. Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

