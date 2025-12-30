Карта боевых действий в Украине на 30 декабря 2025 года

Продолжается 1406-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 30 декабря 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 151 боевое столкновение.

Вчера противник нанес 47 авиационных ударов, сбросив 129 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 3651 обстрел, в том числе 62 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5287 дронов-камикадзе.

Авиаудары получили районы населенных пунктов Бездрик Сумской области; Покровское Днепропетровской области; Славянск, Николаевка Донецкой области; Барвиновка, Новое Поле, Святопетровка, Железнодорожное, Орехов Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения, также враг совершил 83 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отразили 12 атак вблизи Волчанских Хуторов, Волчанска, Старицы, Прилепки и в сторону населенных пунктов Избицкое и Колодезное.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи населенного пункта Песчаное и в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Колодец, Заречное и в сторону Ямполя.

На Славянском направлении наши воины остановили три атаки противника в районе Дроновки.

На Краматорском направлении наступательных действий захватнических войск не отмечено.

На Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Панковка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергеевка и в сторону Филиала.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 13 атак в районах населенных пунктов Толстое, Александроград, Вербовое и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 25 вражеских атак в районах населенных пунктов Солодкое, Гуляйполе и Белогорье.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения – противник пытался продвинуться вблизи Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении оккупанты дважды пытались идти вперед, получили отпор.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

