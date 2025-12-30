- Тип
Втрати ворога станом на 30 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1220 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1406 добу повномасштабної війни становлять 1 206 910 осіб.
Втрати Росії у війні на 30 грудня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 206 910 (+1 220) осіб;
- танків – 11 477 (+5) од.;
- бойових броньованих машин – 23 841 (+4) од.;
- артилерійських систем – 35 589 (+19) од.;
- РСЗВ – 1 582 (+1) од.;
- засоби ППО – 1 264 (+0) од.;
- літаків – 434 (+0) од.;
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 96 932 (+400) од;
- крилаті ракети – 4 136 (+0) од.;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 72 010 (+119) од.
- спеціальна техніка – 4 031 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 грудня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- одну балістичну ракету.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 8 ударних БпЛА на 5 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.