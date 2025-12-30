Втрати ворога станом на 30 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1220 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1406 добу повномасштабної війни становлять 1 206 910 осіб.

Втрати Росії у війні на 30 грудня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 грудня втратила:

особового складу – близько 1 206 910 (+1 220) осіб;

танків – 11 477 (+5) од.;

бойових броньованих машин – 23 841 (+4) од.;

артилерійських систем – 35 589 (+19) од.;

РСЗВ – 1 582 (+1) од.;

засоби ППО – 1 264 (+0) од.;

літаків – 434 (+0) од.;

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 96 932 (+400) од;

крилаті ракети – 4 136 (+0) од.;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од.;

автомобільна техніка та автоцистерни – 72 010 (+119) од.

спеціальна техніка – 4 031 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 грудня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни;

одну балістичну ракету.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 8 ударних БпЛА на 5 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

