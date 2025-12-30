Потери врага по состоянию на 30 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1220 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1406 сутки полномасштабной войны составляют 1 206 910 человек.

Потери России в войне на 30 декабря 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 декабря потеряла:

личного состава – около 1 206 910 (+1 220) человек;

танков – 11 477 (+5) ед;

боевых бронированных машин – 23 841 (+4) ед;

артиллерийских систем – 35 589 (+19) ед;

РСЗО – 1 582 (+1) ед.;

средства ПВО – 1264 (+0) ед;

самолетов – 434 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 96 932 (+400) ед;

крылатые ракеты – 4 136 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед.;

автомобильная техника и автоцистерны – 72 010 (+119) ед.

специальная техника – 4031 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 30 декабря

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 52 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны;

одну баллистическую ракету.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 8 ударных БПЛА на 5 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

