- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 30 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1220 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1406 сутки полномасштабной войны составляют 1 206 910 человек.
Потери России в войне на 30 декабря 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 декабря потеряла:
- личного состава – около 1 206 910 (+1 220) человек;
- танков – 11 477 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 23 841 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 35 589 (+19) ед;
- РСЗО – 1 582 (+1) ед.;
- средства ПВО – 1264 (+0) ед;
- самолетов – 434 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 96 932 (+400) ед;
- крылатые ракеты – 4 136 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед.;
- автомобильная техника и автоцистерны – 72 010 (+119) ед.
- специальная техника – 4031 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 30 декабря
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 52 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны;
- одну баллистическую ракету.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 8 ударных БПЛА на 5 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий на сегодня.