Карта бойових дій в Україні на 30 грудня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1406-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 30 грудня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 30 грудня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 30 грудня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 30 грудня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 30 грудня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 30 грудня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 30 грудня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 30 грудня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 30 грудня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 30 грудня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 30 грудня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 30 грудня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 30 грудня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав 47 авіаційних ударів, скинувши 129 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 3651 обстріл, зокрема 62 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5287 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів Бездрик Сумської області; Покровське Дніпропетровської області; Слов’янськ, Миколаївка Донецької області; Барвінівка, Нове Поле, Святопетрівка, Залізничне, Оріхів Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два бойових зіткнення, також ворог здійснив 83 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 30 грудня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили 12 атак поблизу Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Стариці, Приліпки та у бік населених пунктів Ізбицьке та Колодязне.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 30 грудня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населеного пункту Піщане та у бік Петропавлівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 30 грудня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та у бік Ямполя.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 30 грудня 2025 року

На Слов’янському напрямку наші воїни зупинили три атаки противника у районі Дронівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 30 грудня 2025 року

На Краматорському напрямку наступальних дій загарбницьких військ не відмічено.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 30 грудня 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 30 грудня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Панківка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та у бік Філії.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 30 грудня 2025 року

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 13 атак у районах населених пунктів Товсте, Олександроград, Вербове та Рибне.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 30 грудня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 25 ворожих атак в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та Білогір’я.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 30 грудня 2025 року

На Оріхівському напрямку відбулося два бойових зіткнення — противник намагався просунутися поблизу Степового та Щербаків.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 30 грудня 2025 року

На Придніпровському напрямку окупанти двічі намагались йти вперед, отримали відсіч.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 30 грудня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько