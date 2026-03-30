Карта боевых действий в Украине на 30 марта 2026 года

Продолжается 1496-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 30 марта 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 147 боевых столкновений.

Вчера противник нанес ракетный удар одной ракетой, 70 авиационных ударов, сбросив 237 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9355 дронов-камикадзе и осуществил 3912 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 61 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Свободная Слобода Сумской области; Лесное, Покровское, Писанцы, Новоалександровка, Гавриловка, Подгавриловка, Христофоровка Днепропетровской области; Заливное, Копани, Гуляйпольское, Волшебное, Марьяновка, Софиевка, Зоровка, Воздвиженское, Широкое, Долинка, Гуляйполе, Мирное, Заречное Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила три района сосредоточения личного состава и пункт управления беспилотными летательными аппаратами окупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 111 обстрелов, из которых четыре – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Вильча и в сторону Зибиного и Охримовки.

На Купянском направлении агрессор 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Новоосиново, Петропавловка, Новая Кругляковка, Богуславка, Новоплатоновка и Боровская Андреевка.

На Лиманском направлении противник атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Чернещина, Лиман и Новосергеевка.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Рай-Александровки, Платоновки, Закотного и Калеников.

На Краматорском направлении наши защитники отразили две вражеские попытки продвинуться вперед в районах населенных пунктов Федоровка Вторая и Николаевка.

На Константиновском направлении враг совершил 26 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Клебан-Быка, Степановки, Русиного Яра, Новопавловки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 31 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Удачное, Торецкое, Новоалександровка, Покровск, Новониколаевка, Беляковка, Молодецкое, Дачное, Филиал и Новопавловка.

На Александровском направлении противник десять раз атаковал в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Александроград, Январское, Согласие, Терново, Вишневое, Рыбное и Красногорское.

Десять атак оккупантов состоялось за прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении в районах Доброполья, Железнодорожного, Варваровки, Еленоконстантиновки, Гуляйполя и Мирного.

На Ореховском направлении враг атаковал в районе населенного пункта Приморское.

На Приднепровском направлении штурмовые действия врага не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.