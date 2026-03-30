Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,01

EUR

50,61

--0,24

Наличный курс:

USD

43,95

43,81

EUR

51,00

50,80

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 30 марта 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1496-й день полномасштабной войны в Украине.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ,   за прошедшие сутки произошло 147 боевых столкновений.

Вчера противник нанес ракетный удар одной ракетой, 70 авиационных ударов, сбросив 237 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9355 дронов-камикадзе и осуществил 3912 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 61 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Свободная Слобода Сумской области; Лесное, Покровское, Писанцы, Новоалександровка, Гавриловка, Подгавриловка, Христофоровка Днепропетровской области; Заливное, Копани, Гуляйпольское, Волшебное, Марьяновка, Софиевка, Зоровка, Воздвиженское, Широкое, Долинка, Гуляйполе, Мирное, Заречное Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила три района сосредоточения личного состава и пункт управления беспилотными летательными аппаратами окупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 111 обстрелов, из которых четыре – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Вильча и в сторону Зибиного и Охримовки.

На Купянском направлении агрессор 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Новоосиново, Петропавловка, Новая Кругляковка, Богуславка, Новоплатоновка и Боровская Андреевка.

На Лиманском направлении противник атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Чернещина, Лиман и Новосергеевка.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Рай-Александровки, Платоновки, Закотного и Калеников.

На Краматорском направлении наши защитники отразили две вражеские попытки продвинуться вперед в районах населенных пунктов Федоровка Вторая и Николаевка.

На Константиновском направлении враг совершил 26 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Клебан-Быка, Степановки, Русиного Яра, Новопавловки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 31 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Удачное, Торецкое, Новоалександровка, Покровск, Новониколаевка, Беляковка, Молодецкое, Дачное, Филиал и Новопавловка.

На Александровском направлении противник десять раз атаковал в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Александроград, Январское, Согласие, Терново, Вишневое, Рыбное и Красногорское.

Десять атак оккупантов состоялось за прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении в районах Доброполья, Железнодорожного, Варваровки, Еленоконстантиновки, Гуляйполя и Мирного.

На Ореховском направлении враг атаковал в районе населенного пункта Приморское.

На Приднепровском направлении штурмовые действия врага не зафиксированы.

На Волынском и Полесском  направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько