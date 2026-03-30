Карта бойових дій в Україні на 30 березня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1496-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 30 березня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 147 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав ракетного удару однією ракетою, 70 авіаційних ударів, скинувши 237 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9355 дронів-камікадзе та здійснив 3912 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 61 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Вільна Слобода Сумської області; Лісне, Покровське, Писанці, Новоолександрівка, Гаврилівка, Підгаврилівка, Христофорівка Дніпропетровської області; Заливне, Копані, Гуляйпільське, Чарівне, Мар’янівка, Софіївка, Зорівка, Воздвиженське, Широке, Долинка, Гуляйполе, Мирне, Зарічне Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження особового складу та пункт управління безпілотними літальними апаратами окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 111 обстрілів, з яких чотири – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вільча та в бік Зибиного й Охрімівки.

На Куп’янському напрямку агресор 12 разів атакував у районах населених пунктів Новоосинове, Петропавлівка, Нова Кругляківка, Богуславка, Новоплатонівка та Борівська Андріївка.

На Лиманському напрямку противник атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Чернещина, Лиман та Новосергіївка.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у районах Рай-Олександрівки, Платонівки, Закітного та Калеників.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили дві ворожі спроби просунутися вперед у районах населених пунктів Федорівка Друга та Миколаївка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Клебан-Бика, Степанівки, Русиного Яру, Новопавлівки та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Удачне, Торецьке, Новоолександрівка, Покровськ, Новомиколаївка, Біляківка, Молодецьке, Дачне, Філія та Новопавлівка, а також у бік населеного пункту Ганнівка.

На Олександрівському напрямку противник десять разів атакував у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Злагода, Тернове, Вишневе, Рибне та Красногірське.

Десять атак окупантів відбулося минулої доби на Гуляйпільському напрямку у районах Добропілля, Залізничного, Варварівки, Оленокостянтинівки, Гуляйполя та Мирного.

На Оріхівському напрямку ворог атакував у районі населеного пункту Приморське.

На Придніпровському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовані.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько