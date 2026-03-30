Втрати ворога станом на 30 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 870 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1496 добу повномасштабної війни становлять 1 296 700 осіб.

Втрати Росії у війні на 30 березня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 березня втратила:

особового складу – близько 1 296 700 (+870) осіб

танків – 11 824 (+4) од.

бойових броньованих машин – 24 317 (+4) од.

артилерійських систем – 39 049 (+48) од.

РСЗВ – 1 708 (+1) од.

засоби ППО – 1 337 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 350 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 206 531 (+2 471) од.

крилаті ракети – 4 491 (+0) од.

кораблі/катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 86 160 (+183) од.

спеціальна техніка – 4 105 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 березня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 150 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

