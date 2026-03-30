Втрати ворога станом на 30 березня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 870 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1496 добу повномасштабної війни становлять 1 296 700 осіб.
Втрати Росії у війні на 30 березня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 березня втратила:
- особового складу – близько 1 296 700 (+870) осіб
- танків – 11 824 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 317 (+4) од.
- артилерійських систем – 39 049 (+48) од.
- РСЗВ – 1 708 (+1) од.
- засоби ППО – 1 337 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 206 531 (+2 471) од.
- крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 86 160 (+183) од.
- спеціальна техніка – 4 105 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 березня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 150 ворожих БпЛА.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.