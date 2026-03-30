Потери врага по состоянию на 30 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 870 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1496 день полномасштабной войны составляют 1 296 700 человек.
Потери России в войне на 30 марта 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 марта потеряла:
- личного состава – около 1 296 700 (+870) человек
- танков – 11 824 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 24 317 (+4) ед.
- артиллерийских систем – 39 049 (+48) ед.
- РСЗО – 1 708 (+1) ед.
- средства ПВО – 1337 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 350 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 206 531 (+2 471) ед.
- крылатые ракеты – 4 491 (+0) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 86160 (+183) ед.
- специальная техника – 4105 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 30 марта
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 150 враждебных БПЛА.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 12 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.