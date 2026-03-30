Потери врага по состоянию на 30 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 870 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1496 день полномасштабной войны составляют 1 296 700 человек.

Потери России в войне на 30 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 марта потеряла:

личного состава – около 1 296 700 (+870) человек

танков – 11 824 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 24 317 (+4) ед.

артиллерийских систем – 39 049 (+48) ед.

РСЗО – 1 708 (+1) ед.

средства ПВО – 1337 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 350 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 206 531 (+2 471) ед.

крылатые ракеты – 4 491 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 86160 (+183) ед.

специальная техника – 4105 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 30 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 150 враждебных БПЛА.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 12 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.