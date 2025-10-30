Карта боевых действий в Украине на 30 октября 2025 года

Продолжается 1345-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 30 октября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 172 боевых столкновения.

Вчера противник нанес 80 авиационных ударов, сбросил 177 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 4323 обстрела, в том числе 98 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5671 дрон-камикадзе.

Авиаудары получили районы населенных пунктов Покровское Днепропетровской области; Запорожье, Орехов, Каменское Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений. Враг нанес 9 авиационных ударов, сбросил 24 управляемых авиабомб, совершил 194 обстрела, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отразили пять атак вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении вчера произошло 15 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Глушковка, Степная Новоселовка и Богуславка.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Торское, Заречное, Коровой Яр, Редкодуб, Карповка, Ставки, Новоселовка.

На Славянском направлении наши воины остановили семь атак противника по направлению к населенным пунктам Ямполь, Серебрянка, Выимка, Переездное.

На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили две вражеские попытки продвинуться вперед, вблизи Ступочек и в направлении Веролюбовки.

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах Предтечино, Щербиновки, Плещеевки, Берестка, Русиного Яра, Софиевки и в сторону Константиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Дорожное, Никаноровка, Родинское, Зверевое, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новопавловка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Мирноград, Балаган, Лысовка.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Мирное, Январское, Новоселовка, Терново, Сосновка, Степное, Вербовое, Рыбное, Приволье, Новогригоровка, Вишневое, Привольное.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Зеленый Гай.

На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений – противник пытался продвинуться вблизи Степного, Новоданиловки, Каменского и Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили четыре вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

