НБУ курс:

USD

42,01

--0,07

EUR

48,87

--0,11

Готівковий курс:

USD

42,13

42,05

EUR

49,25

49,10

Карта бойових дій в Україні на 30 жовтня 2025 року

війна, ЗСУ, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1345-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 30 жовтня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 30 жовтня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 30 жовтня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 30 жовтня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 30 жовтня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 30 жовтня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 30 жовтня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 30 жовтня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 30 жовтня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 30 жовтня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 30 жовтня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 30 жовтня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 30 жовтня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 172 бойові зіткнення.

Вчора противник завдав 80 авіаційних ударів, скинув 177 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4 323 обстріли, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 671 дрон-камікадзе.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів Покровське Дніпропетровської області; Запоріжжя, Оріхів, Кам’янське Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять бойових зіткнень. Ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинув 24 керовані авіабомби, здійснив 194 обстріли, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 30 жовтня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили п’ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 30 жовтня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 15 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщане, Глушківка, Степова Новоселівка та Богуславка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 30 жовтня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Торське, Зарічне, Коровій Яр, Рідкодуб, Карпівка, Ставки, Новоселівка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 30 жовтня 2025 року

На Слов’янському напрямку наші воїни зупинили сім атак противника у напрямку населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Виїмка, Переїзне.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 30 жовтня 2025 року

На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед, поблизу Ступочок та в напрямку Віролюбівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 30 жовтня 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки у районах Предтечиного, Щербинівки, Плещіївки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки та у бік Костянтинівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 30 жовтня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Родинське, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новопавлівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Балаган, Лисівка, Покровськ, Філія, Кучерів Яр, Дачне.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 30 жовтня 2025 року

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Мирне, Січневе, Новоселівка, Тернове, Соснівка, Степове, Вербове, Рибне, Привілля, Новогригорівка, Вишневе, Привільне.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 30 жовтня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Зелений Гай.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 30 жовтня 2025 року

На Оріхівському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень — противник намагався просунутися поблизу Степового, Новоданилівки, Кам’янського та Степногірська.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 30 жовтня 2025 року

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі штурми в напрямку Антонівського мосту.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 30 жовтня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько