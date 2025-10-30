- Тип
Втрати ворога станом на 30 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 960 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1345 добу повномасштабної війни становлять 1 140 860 осіб.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 140 860 (+960) осіб;
- танків – 11 305 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23 514 (+3) од;
- артилерійських систем – 34 089 (+25) од;
- РСЗВ – 1 531 (+1) од;
- засоби ППО – 1 232 (+2) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 75 707 (+340) од;
- крилаті ракети – 3 880 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 993 (+128) од;
- спеціальна техніка / special equipment – 3 986 (+0) од.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
