Втрати ворога станом на 30 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 960 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1345 добу повномасштабної війни становлять 1 140 860 осіб.

Втрати Росії у війні на 30 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 140 860 (+960) осіб;

танків – 11 305 (+2) од;

бойових броньованих машин – 23 514 (+3) од;

артилерійських систем – 34 089 (+25) од;

РСЗВ – 1 531 (+1) од;

засоби ППО – 1 232 (+2) од;

літаків – 428 (+0) од;

гелікоптерів – 346 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 75 707 (+340) од;

крилаті ракети – 3 880 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 1 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 65 993 (+128) од;

спеціальна техніка / special equipment – 3 986 (+0) од.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.