Потери врага по состоянию на 30 октября 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 960 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1345 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 140 860 человек.

Потери России в войне на 30 октября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 октября потеряла:

личного состава – около 1 140 860 (960) человек;

танков – 11 305 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 23 514 (+3) ед;

артиллерийских систем – 34 089 (+25) ед;

РСЗО – 1 531 (+1) ед;

средства ПВО – 1 232 (+2) ед;

самолетов – 428 (+0) ед;

вертолетов – 346 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 75 707 (+340) ед;

крылатые ракеты – 3 880 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 65 993 (+128) ед;

специальная техника/special equipment – 3 986 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 30 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 623 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

592 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

7 крылатых ракет "Калибр";

1 крылатую ракету Искандер-К;

21 крылатых ракет Х-101;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

В настоящее время зафиксированы прямые попадания 16 ракет и 63 ударных БпЛА на 20 локациях и падение сбитых (обломки) на 19 локациях в разных регионах Украины.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

