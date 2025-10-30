Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

--0,07

EUR

48,87

--0,11

Наличный курс:

USD

42,13

42,05

EUR

49,25

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Потери врага по состоянию на 30 октября 2025 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ, военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 960 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1345 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 140 860 человек.

Потери России в войне на 30 октября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 октября потеряла:

  • личного состава – около 1 140 860 (960) человек;
  • танков – 11 305 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин – 23 514 (+3) ед;
  • артиллерийских систем – 34 089 (+25) ед;
  • РСЗО – 1 531 (+1) ед;
  • средства ПВО – 1 232 (+2) ед;
  • самолетов – 428 (+0) ед;
  • вертолетов – 346 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 75 707 (+340) ед;
  • крылатые ракеты – 3 880 (+0) ед;
  • корабли/катера – 28 (+0) ед;
  • подлодки – 1 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 65 993 (+128) ед;
  • специальная техника/special equipment – 3 986 (+0) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 30 октября 2025 – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 30 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 623 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 592 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
  • 7 крылатых ракет "Калибр";
  • 1 крылатую ракету Искандер-К;
  • 21 крылатых ракет Х-101;
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 30 октября 2025 – Генштаб ВСУ

В настоящее время зафиксированы прямые попадания 16 ракет и 63 ударных БпЛА на 20 локациях и падение сбитых (обломки) на 19 локациях в разных регионах Украины.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько