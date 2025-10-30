- Тип
Потери врага по состоянию на 30 октября 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 960 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1345 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 140 860 человек.
Потери России в войне на 30 октября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 октября потеряла:
- личного состава – около 1 140 860 (960) человек;
- танков – 11 305 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 23 514 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 34 089 (+25) ед;
- РСЗО – 1 531 (+1) ед;
- средства ПВО – 1 232 (+2) ед;
- самолетов – 428 (+0) ед;
- вертолетов – 346 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 75 707 (+340) ед;
- крылатые ракеты – 3 880 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 65 993 (+128) ед;
- специальная техника/special equipment – 3 986 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 30 октября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 623 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 592 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
- 7 крылатых ракет "Калибр";
- 1 крылатую ракету Искандер-К;
- 21 крылатых ракет Х-101;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
В настоящее время зафиксированы прямые попадания 16 ракет и 63 ударных БпЛА на 20 локациях и падение сбитых (обломки) на 19 локациях в разных регионах Украины.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
