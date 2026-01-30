Карта боевых действий в Украине на 30 января 2026 года

Продолжается 1437-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 30 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 279 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины 41 авиационный удар, сбросив 123 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 5583 дрона-камикадзе и произвели 3802 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 144 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Гавриловка, Покровское Днепропетровской области; Верхняя Терса, Барвиновка, Воздвиженка, Кушугум, Малокатериновка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, восемь наземных станций управления БПЛА и семь пунктов управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники отбили 11 атак, противник совершил 75 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, пять из которых — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 17 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Тихое и в сторону населенных пунктов Фиголовка, Терново, Графское, Волчанские Хутора, Григоровка, Колодязное.

На Купянском направлении вчера произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Боровская Андреевка и в сторону Купянска, Петропавловки, Песчаного, Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Дробышево, Степи, Грековка, Заречное и в сторону Дружелюбовки, Ставков.

На Славянском направлении наши защитники отразили семь попыток оккупантов продвинуться вперед, в районе Ямполя и в сторону Рай-Александровки, Закотного.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Новопавловки, Константиновки, Ильиновки, Берестка, Степановки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 87 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Ровно, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Червоный Лиман, Новокузнецк Гришино, Новоподгородное, Муравка, Ивановка, Филиал.

На Александровском направлении враг 23 раза атаковал наши позиции в районе Вербового и в сторону Ивановки, Искры, Александрограда, Алексеевки, Даниловки, Нового Запорожья, Лесного.

На Гуляйпольском направлении противник 42 раза пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Радостного, Варваровки, Зеленого, Прилук, Железнодорожного, Леноконстантиновки, Святопетровки, Староукраинки.

На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки, в сторону Лукьяновского и Павловки.

За прошедшие сутки враг предпринял одну неудачную попытку наступления на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

