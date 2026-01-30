Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,85

+0,08

EUR

51,24

+0,01

Наличный курс:

USD

43,06

42,92

EUR

51,48

51,25

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 30 января 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1437-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 30 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 30 января 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 30 января 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 30 января 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 30 января 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 30 января 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 30 января 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 30 января 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 30 января 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 30 января 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 30 января 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 30 января 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 30 января 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 279 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины 41 авиационный удар, сбросив 123 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 5583 дрона-камикадзе и произвели 3802 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 144 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Гавриловка, Покровское Днепропетровской области; Верхняя Терса, Барвиновка, Воздвиженка, Кушугум, Малокатериновка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, восемь наземных станций управления БПЛА и семь пунктов управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники отбили 11 атак, противник совершил 75 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, пять из которых — из реактивных систем залпового огня.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 30 января 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 17 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Тихое и в сторону населенных пунктов Фиголовка, Терново, Графское, Волчанские Хутора, Григоровка, Колодязное.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 30 января 2026 года

На Купянском направлении вчера произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Боровская Андреевка и в сторону Купянска, Петропавловки, Песчаного, Новоосинового.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 30 января 2026 года

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Дробышево, Степи, Грековка, Заречное и в сторону Дружелюбовки, Ставков.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 30 января 2026 года

На Славянском направлении наши защитники отразили семь попыток оккупантов продвинуться вперед, в районе Ямполя и в сторону Рай-Александровки, Закотного.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 30 января 2026 года

На Краматорском направлении противник наступательных действий не производил.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 30 января 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Новопавловки, Константиновки, Ильиновки, Берестка, Степановки, Софиевки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 30 января 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 87 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Ровно, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Червоный Лиман, Новокузнецк Гришино, Новоподгородное, Муравка, Ивановка, Филиал.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 30 января 2026 года

На Александровском направлении враг 23 раза атаковал наши позиции в районе Вербового и в сторону Ивановки, Искры, Александрограда, Алексеевки, Даниловки, Нового Запорожья, Лесного.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 30 января 2026 года

На Гуляйпольском направлении противник 42 раза пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Радостного, Варваровки, Зеленого, Прилук, Железнодорожного, Леноконстантиновки, Святопетровки, Староукраинки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 30 января 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки, в сторону Лукьяновского и Павловки.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 30 января 2026 года

За прошедшие сутки враг предпринял одну неудачную попытку наступления на Приднепровском направлении.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 30 января 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько