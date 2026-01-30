- Тип
Втрати ворога станом на 30 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1310 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1437 добу повномасштабної війни становлять 1 238 710 осіб.
Втрати Росії у війні на 30 січня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 січня втратила:
- особового складу – близько 1 238 710 (+1 310) осіб;
- танків – 11 614 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23 969 (+4) од;
- артилерійських систем – 36 748 (+15) од;
- РСЗВ – 1 631 (+2) од;
- засоби ППО – 1 289 (+1) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119 234 (+555) од;
- крилаті ракети – 4 205 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 76 319 (+129) од.
- спеціальна техніка – 4 054 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 січня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 80 ворожих БпЛА.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на двох локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
