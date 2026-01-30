- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 30 января 2026 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1310 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1437 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 238 710 человек.
Потери России в войне на 30 января 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 января потеряла:
- личного состава – около 1 238 710 (+1 310) человек;
- танков – 11 614 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23 969 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 36 748 (+15) ед;
- РСЗО – 1 631 (+2) ед;
- средства ПВО – 1289 (+1) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 119 234 (+555) ед;
- крылатые ракеты – 4 205 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 76 319 (+129) ед.
- специальная техника – 4054 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 30 января
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 80 вражеских БПЛА.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на двух локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий на сегодня.