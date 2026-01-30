Потери врага по состоянию на 30 января 2026 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1310 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1437 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 238 710 человек.

Потери России в войне на 30 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 января потеряла:

личного состава – около 1 238 710 (+1 310) человек;

танков – 11 614 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 23 969 (+4) ед;

артиллерийских систем – 36 748 (+15) ед;

РСЗО – 1 631 (+2) ед;

средства ПВО – 1289 (+1) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 119 234 (+555) ед;

крылатые ракеты – 4 205 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 76 319 (+129) ед.

специальная техника – 4054 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 30 января

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 80 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на двух локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

