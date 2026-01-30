Запланована подія 2

Війна
Новини
Дата публікації
Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2026 року

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1437-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 30 січня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 279 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України 41 авіаційниого удару, скинувши 123 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5583 дрони-камікадзе та здійснили 3802 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 144 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Гаврилівка, Покровське Дніпропетровської області; Верхня Терса, Барвінівка, Воздвижівка, Кушугум, Малокатеринівка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, вісім наземних станцій управління БпЛА та сім пунктів управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники відбили 11 атак, противник здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, п’ять з яких — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 17 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Тихе та у бік населених пунктів Фиголівка, Тернова, Графське, Вовчанські Хутори, Григорівка, Колодязне.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2026 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Борівська Андріївка та у бік Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2026 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Дробишеве, Степи, Греківка, Зарічне та у бік Дружелюбівки, Ставків.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2026 року

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили сім спроб окупантів просунутися вперед, у районі Ямполя та у бік Рай-Олександрівки, Закітного.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2026 року

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Новопавлівки, Костянтинівки, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Софіївки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 87 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Червоний Лиман, Кучерів Яр, Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Гришине, Новопідгородне, Муравка, Іванівка, Філія.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2026 року

На Олександрівському напрямку ворог 23 рази атакував наші позиції, у районі Вербового та у бік Іванівки, Іскри, Олександрограда, Олексіївки, Данилівки, Нового Запоріжжя, Лісного.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку противник 42 рази намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Радісного, Варварівки, Зеленого, Прилук, Залізничного, Оленокостянтинівки, Святопетрівки, Староукраїнки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки, у бік Лук’янівського та Павлівки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2026 року

Минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу наступу на Придніпровському напрямку.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько