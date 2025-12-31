Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года

Продолжается 1407-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 31 декабря 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений.

Вчера противник нанес три ракетных и 58 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 165 управляемых авиабомб, совершил 3495 обстрелов, в том числе 62 из реактивных систем залпового огня и 5791 ударов дронами-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по населенным пунктам Великомихайловка Днепропетровской области; Железнодорожное, Бойково, Рождественская, Воздвижовка, Святопетровка, Запорожье, Орехов Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, одно артиллерийское средство, один состав и один пункт управления БПЛА.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес три авиационных удара, сбросив при этом восемь управляемых авиационных бомб, совершил 68 обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Старица и сторону Избицкого и Лимана.

На Купянском направлении вчера произошло четыре боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника по направлениям населенных пунктов Богуславка, Песчаное и Шейковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Заречное, Новоселовка, Ямполь и в сторону населенных пунктов Новосергеевка, Дробышево, Ставки и Дружелюбовка.

На Славянском направлении Силы обороны остановили три наступательных действия захватчиков в районе Дроновки и в направлении Платоновки.

На Краматорском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Ровно, Покровск, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Сухецкое, Гришино и Новопавловка.

На Александровском направлении противник вчера совершил 12 атак в районах населенных пунктов Ялта, Январское, Вишневое, Приволье, Согласие, Рыбное и в направлениях Доброполье, Александрограда и Даниловки.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 24 попытки врага продвинуться в районах населенных пунктов Солодке, Гуляйполе Белогорья и в сторону Варваровки.

На Ореховском направлении во враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг предпринял две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.