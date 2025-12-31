Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,39

+0,17

EUR

49,86

+0,20

Наличный курс:

USD

42,35

42,20

EUR

50,05

49,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

Продолжается 1407-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 31 декабря 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений.

Вчера противник нанес три ракетных и 58 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 165 управляемых авиабомб, совершил 3495 обстрелов, в том числе 62 из реактивных систем залпового огня и 5791 ударов дронами-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по населенным пунктам Великомихайловка Днепропетровской области; Железнодорожное, Бойково, Рождественская, Воздвижовка, Святопетровка, Запорожье, Орехов Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, одно артиллерийское средство, один состав и один пункт управления БПЛА.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес три авиационных удара, сбросив при этом восемь управляемых авиационных бомб, совершил 68 обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Старица и сторону Избицкого и Лимана.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло четыре боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника по направлениям населенных пунктов Богуславка, Песчаное и Шейковка.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Заречное, Новоселовка, Ямполь и в сторону населенных пунктов Новосергеевка, Дробышево, Ставки и Дружелюбовка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года

На Славянском направлении Силы обороны остановили три наступательных действия захватчиков в районе Дроновки и в направлении Платоновки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года

На Краматорском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Ровно, Покровск, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Сухецкое, Гришино и Новопавловка.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года

На Александровском направлении противник вчера совершил 12 атак в районах населенных пунктов Ялта, Январское, Вишневое, Приволье, Согласие, Рыбное и в направлениях Доброполье, Александрограда и Даниловки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 24 попытки врага продвинуться в районах населенных пунктов Солодке, Гуляйполе Белогорья и в сторону Варваровки.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года

На Ореховском направлении во враг наступательных действий не проводил.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года

На Приднепровском направлении враг предпринял две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Светлана Манько