Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года
Продолжается 1407-й день полномасштабной войны в Украине .
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 31 декабря 2025 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений.
Вчера противник нанес три ракетных и 58 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 165 управляемых авиабомб, совершил 3495 обстрелов, в том числе 62 из реактивных систем залпового огня и 5791 ударов дронами-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности по населенным пунктам Великомихайловка Днепропетровской области; Железнодорожное, Бойково, Рождественская, Воздвижовка, Святопетровка, Запорожье, Орехов Запорожской области.
Последние новости с фронта сегодня
За прошедшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, одно артиллерийское средство, один состав и один пункт управления БПЛА.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес три авиационных удара, сбросив при этом восемь управляемых авиационных бомб, совершил 68 обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Старица и сторону Избицкого и Лимана.
На Купянском направлении вчера произошло четыре боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника по направлениям населенных пунктов Богуславка, Песчаное и Шейковка.
На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Заречное, Новоселовка, Ямполь и в сторону населенных пунктов Новосергеевка, Дробышево, Ставки и Дружелюбовка.
На Славянском направлении Силы обороны остановили три наступательных действия захватчиков в районе Дроновки и в направлении Платоновки.
На Краматорском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.
На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Ровно, Покровск, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Сухецкое, Гришино и Новопавловка.
На Александровском направлении противник вчера совершил 12 атак в районах населенных пунктов Ялта, Январское, Вишневое, Приволье, Согласие, Рыбное и в направлениях Доброполье, Александрограда и Даниловки.
На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 24 попытки врага продвинуться в районах населенных пунктов Солодке, Гуляйполе Белогорья и в сторону Варваровки.
На Ореховском направлении во враг наступательных действий не проводил.
На Приднепровском направлении враг предпринял две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
