Новини
31 грудня 2025
Карта бойових дій в Україні на 31 грудня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Триває 1407-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав трьох ракетних та 58 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 165 керованих авіабомб, здійснив 3495 обстрілів, в тому числі 62 з реактивних систем залпового вогню та 5791 ударів дронами-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по населених пунктах Великомихайлівка Дніпропетровської області; Залізничне, Бойкове, Різдвянка, Воздвижівка, Святопетрівка, Запоріжжя, Оріхів Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація та артилерія Сил оборони уразила чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, один артилерійський засіб, один склад та один пункт управління БпЛА.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав три авіаційні удари, скинувши при цьому вісім керованих авіаційних бомб, здійснив 68 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця та у бік Ізбицького й Лиману.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в напрямках населених пунктів Богуславка, Піщане та Шийківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Зарічне, Новоселівка, Ямпіль та у бік населених пунктів Новосергіївка, Дробишеве, Ставки й Дружелюбівка.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили три наступальні дії загарбників в районі Дронівки та в напрямку Платонівки.

На Краматорському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Рівне, Покровськ, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сухецьке, Гришине й Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 12 атак у районах населених пунктів Ялта, Січневе, Вишневе, Привілля, Злагода, Рибне та в напрямках Добропілля, Олександрограду й Данилівки.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 24 спроби ворога просунутись в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе Білогір’я та в бік Варварівки.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

