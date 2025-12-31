- Тип
Втрати ворога станом на 31 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1000 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1407 добу повномасштабної війни становлять 1 207 910 осіб.
Втрати Росії у війні на 31 грудня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 31 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 207 910 (+1 000) осіб;
- танків – 11 481 (+4) од.;
- бойових броньованих машин – 23 845 (+4) од.;
- артилерійських систем – 35 642 (+33) од.;
- РСЗВ – 1 586 (+1) од.;
- засоби ППО – 1 266 (+0) од.;
- літаків – 434 (+0) од.;
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 97 684 (+552) од;
- крилаті ракети – 4 136 (+0) од.;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 72 247 (+127) од.
- спеціальна техніка – 4 035 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 31 грудня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
