Втрати ворога станом на 31 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1000 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1407 добу повномасштабної війни становлять 1 207 910 осіб.

Втрати Росії у війні на 31 грудня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 31 грудня втратила:

особового складу – близько 1 207 910 (+1 000) осіб;

осіб; танків – 11 481 (+4) од.;

од.; бойових броньованих машин – 23 845 (+4) од.;

од.; артилерійських систем – 35 642 (+33) од.;

од.; РСЗВ – 1 586 (+1) од.;

од.; засоби ППО – 1 266 (+0) од.;

од.; літаків – 434 (+0) од.;

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 97 684 (+552) од;

од; крилаті ракети – 4 136 (+0) од.;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од.;

автомобільна техніка та автоцистерни – 72 247 (+127 ) од.

) од. спеціальна техніка – 4 035 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 31 грудня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.