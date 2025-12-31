Запланована подія 2

Втрати ворога станом на 31 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

ЗСУ за останню добу ліквідували 1000 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1407 добу повномасштабної війни становлять 1 207 910 осіб.

Втрати Росії у війні на 31 грудня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 31 грудня втратила:

  • особового складу  – близько 1 207 910 (+1 000) осіб;
  • танків – 11 481 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин – 23 845 (+4) од.;
  • артилерійських систем – 35 642 (+33) од.;
  • РСЗВ – 1 586 (+1) од.;
  • засоби ППО – 1 266 (+0) од.;
  • літаків – 434 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од. 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 97 684 (+552) од;
  • крилаті ракети – 4 136 (+0) од.;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од; 
  • підводні човни – 2 (+0) од.;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 72 247 (+127) од. 
  • спеціальна техніка – 4 035 (+1) од. 
Фото 2 — Втрати ворога станом на 31 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 31 грудня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження  повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  •   збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях. 

Фото 3 — Втрати ворога станом на 31 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько