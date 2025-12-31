Запланована подія 2

Потери врага по состоянию на 31 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1000 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1407 сутки полномасштабной войны составляют 1 207 910 человек.

Потери России в войне на 31 декабря 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 31 декабря потеряла:

  • личного состава – близко   1 207 910 (+1 000)   лиц;
  • танков –   11 481 (+4)   ед.;
  • боевых бронированных машин –   23 845 (+4)   ед.;
  • артиллерийских систем –   35 642 (+33)   ед.;
  • РСЗО –   1 586 (+1)   ед.;
  • средства ПВО –   1 266 (+0)   ед.;
  • самолетов – 434 (+0) ед;
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня –   97 684 (+552)   ед;
  • крылатые ракеты – 4 136 (+0) ед;
  • корабли/катера – 28 (+0) ед;
  • подлодки – 2 (+0) ед.;
  • автомобильная техника и автоцистерны –   72 247 (+127 ) ед.
  • специальная техника –   4 035 (+1)   ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 31 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 31 декабря

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбит/подавлен 101 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 11 локациях.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 31 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

