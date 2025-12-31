Потери врага по состоянию на 31 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1000 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1407 сутки полномасштабной войны составляют 1 207 910 человек.

Потери России в войне на 31 декабря 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 31 декабря потеряла:

личного состава – близко 1 207 910 (+1 000) лиц;

лиц; танков – 11 481 (+4) ед.;

ед.; боевых бронированных машин – 23 845 (+4) ед.;

ед.; артиллерийских систем – 35 642 (+33) ед.;

ед.; РСЗО – 1 586 (+1) ед.;

ед.; средства ПВО – 1 266 (+0) ед.;

ед.; самолетов – 434 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 97 684 (+552) ед;

ед; крылатые ракеты – 4 136 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед.;

автомобильная техника и автоцистерны – 72 247 (+127 ) ед.

) ед. специальная техника – 4 035 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 31 декабря

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбит/подавлен 101 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 11 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.