Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года
Продолжается 1346-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 31 октября 2025 г.
Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 132 боевых столкновения.
Вчера противник нанес три ракетных и 88 авиационных ударов, применил 66 ракет и сбросил 168 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 4739 обстрелов, в том числе 122 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6725 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Большой Бурлук, Подсреднее Харьковской области; Константиновка, Николаевка Донецкой области; Железнодорожное, Новоуспеновское, Орехов Запорожской области; Казачье Херсонской области.
Последние новости с фронта сегодня
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения. Враг нанес 10 авиационных ударов, сбросил 22 управляемых бомбы, совершил 200 обстрелов, в том числе 11 – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг дважды штурмовал позиции наших подразделений вблизи Фиголовки и в сторону Колодезного.
На Купянском направлении вчера произошло 13 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Степной Новоселовки и в сторону Песчаного и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Шандриголового, Нововодяного, Заречного и в сторону населенного пункта Коровой Яр.
На Славянском направлении наши воины остановили десять атак противника в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Звановки.
На Краматорском направлении оккупанты совершили одну атаку в сторону Ступочек.
На Константиновском направлении во враг совершил 15 атак в районах Щербиновки, Петровки, Яблоновки и Русиного Яра.
На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Новоторецкое, Родинское, Новоэкономическое, Чунишино, Покровск, Зверевое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и Филиал.
На Александровском направлении противник в течение минувшего дня совершил 17 атак в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Вербовое, Степное, Новогригоровка и Нововасиловское.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районе населенного пункта Успеновка.
На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения – противник пытался продвинуться в районе Лобкового.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили три атаки врага.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
