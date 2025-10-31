Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года

война, ВСУ, военный
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1346-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 31 октября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года
Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 132 боевых столкновения.

Вчера противник нанес три ракетных и 88 авиационных ударов, применил 66 ракет и сбросил 168 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 4739 обстрелов, в том числе 122 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6725 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Большой Бурлук, Подсреднее Харьковской области; Константиновка, Николаевка Донецкой области; Железнодорожное, Новоуспеновское, Орехов Запорожской области; Казачье Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения. Враг нанес 10 авиационных ударов, сбросил 22 управляемых бомбы, совершил 200 обстрелов, в том числе 11 – из реактивных систем залпового огня.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды штурмовал позиции наших подразделений вблизи Фиголовки и в сторону Колодезного.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло 13 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Степной Новоселовки и в сторону Песчаного и Петропавловки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Шандриголового, Нововодяного, Заречного и в сторону населенного пункта Коровой Яр.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года

На Славянском направлении наши воины остановили десять атак противника в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Звановки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года

На Краматорском направлении оккупанты совершили одну атаку в сторону Ступочек.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года

На Константиновском направлении во враг совершил 15 атак в районах Щербиновки, Петровки, Яблоновки и Русиного Яра.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Новоторецкое, Родинское, Новоэкономическое, Чунишино, Покровск, Зверевое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и Филиал.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года

На Александровском направлении противник в течение минувшего дня совершил 17 атак в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Вербовое, Степное, Новогригоровка и Нововасиловское.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года

На Гуляйпольском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районе населенного пункта Успеновка.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения – противник пытался продвинуться в районе Лобкового.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили три атаки врага.

Фото 28 — Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Светлана Манько