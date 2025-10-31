Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

--0,07

EUR

48,87

--0,11

Готівковий курс:

USD

42,05

41,90

EUR

49,05

48,80

Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025 року

війна, ЗСУ, військовий
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1346-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 132 бойові зіткнення.

Вчора противник завдав трьох ракетних й 88 авіаційних ударів, застосував 66 ракет та скинув 168 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4739 обстрілів, зокрема 122 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6725 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Великий Бурлук, Підсереднє Харківської області; Костянтинівка, Миколаївка Донецької області; Залізничне, Новоуспенівське, Оріхів Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення. Ворог завдав 10 авіаційних ударів, скинув 22 керовані бомби, здійснив 200 обстрілів, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу Фиголівки та у бік Колодязного.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 13 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Степової Новоселівки та у бік Піщаного й Петропавлівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу Шандриголового, Нововодяного, Зарічного та у бік населеного пункту Коровій Яр.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025 року

На Слов’янському напрямку наші воїни зупинили десять атак противника у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти здійснили одну атаку у бік Ступочок.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Щербинівки, Петрівки, Яблунівки та Русиного Яру.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Новоторецьке, Родинське, Новоекономічне, Чунишине, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025 року

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Новогригорівка та Нововасилівське.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Успенівка.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025 року

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення – противник намагався просунутися у районі Лобкового.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025 року

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три атаки ворога.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько