- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
Втрати ворога станом на 31 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 970 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1346 добу повномасштабної війни становлять 1 141 830 осіб.
Втрати Росії у війні на 31 жовтня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 31 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 141830 (+970) осіб;
- танків – 11 310(+5) од;
- бойових броньованих машин – 23 519 (+5) од;
- артилерійських систем – 34 128 (+39) од;
- РСЗВ – 1 533 (+2) од;
- засоби ППО – 1 233 (+1) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 76355 (+648) од;
- крилаті ракети – 3 917 (+37) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66111 (+118) од;
- спеціальна техніка – 3 986 (+0) од.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.