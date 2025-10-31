Втрати ворога станом на 31 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 970 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1346 добу повномасштабної війни становлять 1 141 830 осіб.

Втрати Росії у війні на 31 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 31 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 141830 (+970) осіб;

танків – 11 310(+5) од;

бойових броньованих машин – 23 519 (+5) од;

артилерійських систем – 34 128 (+39) од;

РСЗВ – 1 533 (+2) од;

засоби ППО – 1 233 (+1) од;

літаків – 428 (+0) од;

гелікоптерів – 346 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 76355 (+648) од;

крилаті ракети – 3 917 (+37) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 1 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 66111 (+118) од;

спеціальна техніка – 3 986 (+0) од.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

