Потери врага по состоянию на 31 октября 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 970 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1346 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 141 830 человек.
Потери России в войне на 31 октября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 31 октября потеряла:
- личного состава – около 1 141 830 (+970) человек;
- танков – 11 310(+5) ед;
- боевых бронированных машин – 23 519 (+5) ед;
- артиллерийских систем – 34 128 (+39) ед;
- РСЗО – 1 533 (+2) ед;
- средства ПВО – 1233 (+1) ед;
- самолетов – 428 (+0) ед;
- вертолетов – 346 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 76355 (+648) ед;
- крылатые ракеты – 3 917 (+37) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 66111 (+118) ед;
- специальная техника – 3 986 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 31 октября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 1 баллистическую ракету;
- сбито/подавлено 107 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
