Потери врага по состоянию на 31 октября 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 970 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1346 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 141 830 человек.

Потери России в войне на 31 октября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 31 октября потеряла:

личного состава – около 1 141 830 (+970) человек;

танков – 11 310(+5) ед;

боевых бронированных машин – 23 519 (+5) ед;

артиллерийских систем – 34 128 (+39) ед;

РСЗО – 1 533 (+2) ед;

средства ПВО – 1233 (+1) ед;

самолетов – 428 (+0) ед;

вертолетов – 346 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 76355 (+648) ед;

крылатые ракеты – 3 917 (+37) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 66111 (+118) ед;

специальная техника – 3 986 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 31 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 1 баллистическую ракету;

сбито/подавлено 107 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

