Война
Новости
Дата публикации
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026 года

генштаб
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1438-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 31 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026 года
Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 204 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 69 авиационных ударов, сбросил 174 управляемых авиабомба. Кроме того, задействовал для поражения 6731 дрон-камикадзе и произвел 4098 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 114 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Просяна, Гавриловка, Новоселовка Днепропетровской области; Рождественская, Барвиновка, Копани, Воздвижовка, Железнодорожное, Верзня Терса, Гуляйпольское, Дорожнянка, Волшебное, Заречное Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления БПЛА и два района сосредоточения личного состава российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток противник нанес один авиаудар применив три управляемых авиабомба, совершил 104 обстрела, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Старица, Прилепка, Волчанские Хутора, Волчанск и в сторону Круглого, Тернового, Григорьевки, Фиголовки, Петро-Ивановки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026 года

На Купянском направлении вчера произошло шесть вражеских атак. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Куриловки, Петропавловки и Новоосинового.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026 года

В Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районе Заречного, Твердохлебового и в сторону Дружелюбовки, Дробышева.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Закотного и в районе Дроновки, Ямполя и Свято-Покровского.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026 года

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Иванополье, Софиевка и в сторону Ильиновки, Степановки и Новопавловки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Ивановки, Новоподгороднего и Родинского.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026 года

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил девять атак в районах Рыбного, Согласия и в сторону Александрограда и Нового Запорожья.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов - в районе Гуляйполя и в сторону Зеленого, Доброполья, Гуляйпольского и Леноконстантиновки.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники отразили три атаки противника в районе Степногорска и в направлении Приморского.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026 года

На Приднепровском направлении враг прошедших суток провел одно неудачное наступательное действие.

Фото 28 — Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Татьяна Гойденко