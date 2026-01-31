Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026 года

Продолжается 1438-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 31 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 204 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 69 авиационных ударов, сбросил 174 управляемых авиабомба. Кроме того, задействовал для поражения 6731 дрон-камикадзе и произвел 4098 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 114 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Просяна, Гавриловка, Новоселовка Днепропетровской области; Рождественская, Барвиновка, Копани, Воздвижовка, Железнодорожное, Верзня Терса, Гуляйпольское, Дорожнянка, Волшебное, Заречное Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления БПЛА и два района сосредоточения личного состава российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток противник нанес один авиаудар применив три управляемых авиабомба, совершил 104 обстрела, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Старица, Прилепка, Волчанские Хутора, Волчанск и в сторону Круглого, Тернового, Григорьевки, Фиголовки, Петро-Ивановки.

На Купянском направлении вчера произошло шесть вражеских атак. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Куриловки, Петропавловки и Новоосинового.

В Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районе Заречного, Твердохлебового и в сторону Дружелюбовки, Дробышева.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Закотного и в районе Дроновки, Ямполя и Свято-Покровского.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Иванополье, Софиевка и в сторону Ильиновки, Степановки и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Ивановки, Новоподгороднего и Родинского.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил девять атак в районах Рыбного, Согласия и в сторону Александрограда и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов - в районе Гуляйполя и в сторону Зеленого, Доброполья, Гуляйпольского и Леноконстантиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отразили три атаки противника в районе Степногорска и в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении враг прошедших суток провел одно неудачное наступательное действие.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

