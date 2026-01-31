Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026 року

Триває 1438-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 31 січня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 204 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 69 авіаційних ударів, скинув 174 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6731 дрон-камікадзе та здійснив 4098 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 114 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Просяна, Гаврилівка, Новоселівка Дніпропетровської області; Різдвянка, Барвінівка, Копані, Воздвижівка, Залізничне, Верзня Терса, Гуляйпільське, Дорожнянка, Чарівне, Зарічне Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління БпЛА та два райони зосередження особового складу російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаудару застосувавши три керовані авіабомби, здійснив 104 обстріли, в тому числі вісім - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Вовчанські Хутори, Вовчанськ та у бік Круглого, Тернової, Григорівки, Фиголівки, Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулось шість ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Курилівки, Петропавлівки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в районі Зарічного, Твердохлібового та у бік Дружелюбівки, Дробишевого.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутись вперед у бік Закітного та в районі Дронівки, Ямполя й Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Іванопілля, Софіївка та у бік Іллінівки, Степанівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки, Новопідгороднього й Родинського.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дев’ять атак у районах Рибного, Злагоди та у бік Олександрограда й Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів - у районі Гуляйполя та у бік Зеленого, Добропілля, Гуляйпільського й Оленокостянтинівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районі Степногірська та у напрямку Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог минулої доби провів одну невдалу наступальну дію.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

