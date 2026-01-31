Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,85

+0,08

EUR

51,24

+0,01

Готівковий курс:

USD

43,14

43,00

EUR

51,45

51,25

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026 року

генштаб
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1438-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 31 січня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 204 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 69 авіаційних ударів, скинув 174 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6731 дрон-камікадзе та здійснив 4098 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 114 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Просяна, Гаврилівка, Новоселівка Дніпропетровської області; Різдвянка, Барвінівка, Копані, Воздвижівка, Залізничне, Верзня Терса, Гуляйпільське, Дорожнянка, Чарівне, Зарічне Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління БпЛА та два райони зосередження особового складу російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаудару застосувавши три керовані авіабомби, здійснив 104 обстріли, в тому числі вісім - з реактивних систем залпового вогню.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Вовчанські Хутори, Вовчанськ та у бік Круглого, Тернової, Григорівки, Фиголівки, Петро-Іванівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулось шість ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Курилівки, Петропавлівки та Новоосинового.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026 року

На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в районі Зарічного, Твердохлібового та у бік Дружелюбівки, Дробишевого.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутись вперед у бік Закітного та в районі Дронівки, Ямполя й Свято-Покровського.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026 року

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Іванопілля, Софіївка та у бік Іллінівки, Степанівки й Новопавлівки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки, Новопідгороднього й Родинського.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дев’ять атак у районах Рибного, Злагоди та у бік Олександрограда й Нового Запоріжжя.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів - у районі Гуляйполя та у бік Зеленого, Добропілля, Гуляйпільського й Оленокостянтинівки.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районі Степногірська та у напрямку Приморського.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026 року

На Придніпровському напрямку ворог минулої доби провів одну невдалу наступальну дію.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко