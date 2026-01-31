Втрати ворога станом на 31 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 880 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1438 добу повномасштабної війни становлять 1 239 590 осіб.

Втрати Росії у війні на 31 січня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 31 січня втратила:

особового складу – близько 1 239 590 (+880) осіб,

танків – 11 619 (+5) од.

бойових броньованих машин – 23 977 (+8) од.

артилерійських систем – 36 768 (+20) од.

РСЗВ – 1 632 (+1) од.

засоби ППО – 1 290 (+1) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 119 928 (+694) од.

крилаті ракети – 4 205 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 76 377 (+58) од.

спеціальна техніка – 4 054 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 31 січня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 64 ворожі БпЛА та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.