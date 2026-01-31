- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 31 января 2026 г – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 880 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1438 сутки полномасштабной войны составляют 1 239 590 человек.
Потери России в войне на 31 января 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 31 января потеряла:
- личного состава – около 1 239 590 (+880) человек,
- танков – 11 619 (+5) ед.
- боевых бронированных машин – 23 977 (+8) ед.
- артиллерийских систем – 36 768 (+20) ед.
- РСЗО – 1 632 (+1) ед.
- средства ПВО – 1290 (+1) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 119 928 (+694) ед.
- крылатые ракеты – 4 205 (+0) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 76 377 (+58) ед.
- специальная техника – 4054 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 31 января
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 64 вражеских БпЛА и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 13 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий на сегодня.