Потери врага по состоянию на 31 января 2026 г – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 880 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1438 сутки полномасштабной войны составляют 1 239 590 человек.

Потери России в войне на 31 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 31 января потеряла:

личного состава – около 1 239 590 (+880) человек,

танков – 11 619 (+5) ед.

боевых бронированных машин – 23 977 (+8) ед.

артиллерийских систем – 36 768 (+20) ед.

РСЗО – 1 632 (+1) ед.

средства ПВО – 1290 (+1) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 119 928 (+694) ед.

крылатые ракеты – 4 205 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 76 377 (+58) ед.

специальная техника – 4054 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 31 января

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 64 вражеских БпЛА и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 13 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

