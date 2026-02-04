Запланована подія 2

Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 4 февраля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1442-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 4 февраля 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 4 февраля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 4 февраля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 4 февраля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 4 февраля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 4 февраля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 4 февраля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 4 февраля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 4 февраля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 4 февраля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 4 февраля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 4 февраля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 153 боевых столкновения.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара с применением 72 ракет, 38 авиационных ударов, сбросив 148 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7887 дронов-камикадзе и произвели 3911 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 46 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Долина, Зеленая Долина Днепропетровской области; Косовцево, Егоровка, Луговское, Верхняя Терса, Любецкое Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава противника, девять средств враждебных РВИА, одно средство ПВО и четыре пункта управления.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники отбили 2 атаки, противник совершил шесть авиаударов с применением 12 КАБ, 106 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, три из которых — из реактивных систем залпового огня.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 4 февраля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка и Марьино.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 4 февраля 2026 года

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе населенных пунктов Куриловка, Петропавловка и Новоосиново.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 4 февраля 2026 года

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в районах Заречного, Ставков, Лимана и в сторону Дробышева.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 4 февраля 2026 года

На Славянском направлении наши защитники отразили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закотного, Свято-Покровского, Платоновки, Рай-Александровки и Дроновки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 4 февраля 2026 года

На Краматорском направлении противник атаковал в районе Предтечиного.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 4 февраля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Иванополье, Софиевка, Новопавловка и Плещеевка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 4 февраля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новый Донбасс, Покровск, Светлое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Мирноград, Софиевка и Ивановки, Анновки и Родинского.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 4 февраля 2026 года

На Александровском направлении враг трижды атаковал наши позиции в районах Андреевки-Клевцового и Ивановки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 4 февраля 2026 года

На Гуляйпольском направлении противник 25 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районах Гуляйполя, Нового Поля, Зеленого, Святопетровки, Доброполья, Староукраинки, Железнодорожного, Прилук и Мирной.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 4 февраля 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки, в сторону Приморского и Плавней.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 4 февраля 2026 года

По уточненной информации, за прошедшие сутки на Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 4 февраля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько