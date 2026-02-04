Карта бойових дій в Україні на 4 лютого 2026 року

Триває 1442-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 4 лютого 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 153 бойових зіткнення.

Вчора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів із застосуванням 72 ракет, 38 авіаційних ударів, скинувши 148 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 7887 дронів-камікадзе та здійснили 3911 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 46 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Долина, Зелена Долина Дніпропетровської області; Косівцеве, Єгорівка, Лугівське, Верхня Терса, Любецьке Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу противника, дев’ять засобів ворожих РВіА, один засіб ППО та чотири пункти управління.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники відбили 2 атаки, противник здійснив шість авіаударів із застосуванням 12 КАБ, 106 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, три з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка і Мар’їне.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі населених пунктів Курилівка, Петропавлівка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім раз, намагаючись просунутися вперед у районах Зарічного, Ставків, Лиману та у бік Дробишевого.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Свято-Покровського, Платонівки, Рай-Олександрівки та Дронівки.

На Краматорському напрямку противник атакував в районі Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Іванопілля, Софіївка, Новопавлівка та Плещіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Новий Донбас, Покровськ, Світле, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Мирноград, Софіївка та у бік Іванівки, Ганнівки й Родинського.

На Олександрівському напрямку ворог тричі атакував наші позиції в районах Андріївки-Клевцового та Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку противник 25 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя, Нового Поля, Зеленого, Святопетрівки, Добропілля, Староукраїнки, Залізничного, Прилук та у бік Мирного.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки, у бік Приморського та Плавнів.

За уточненою інформацією, минулої доби на Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.