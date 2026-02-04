Запланована подія 2

Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Карта бойових дій в Україні на 4 лютого 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1442-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 4 лютого 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 4 лютого 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 4 лютого 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 4 лютого 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 4 лютого 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 4 лютого 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 4 лютого 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 4 лютого 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 4 лютого 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 4 лютого 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 4 лютого 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 4 лютого 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 153 бойових зіткнення.

Вчора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів із застосуванням 72 ракет, 38 авіаційних ударів, скинувши 148 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 7887 дронів-камікадзе та здійснили 3911 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 46 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Долина, Зелена Долина Дніпропетровської області; Косівцеве, Єгорівка, Лугівське, Верхня Терса, Любецьке Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу противника, дев’ять засобів ворожих РВіА, один засіб ППО та чотири пункти управління.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники відбили 2 атаки, противник здійснив шість авіаударів із застосуванням 12 КАБ, 106 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, три з яких — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 4 лютого 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка і Мар’їне.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 4 лютого 2026 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі населених пунктів Курилівка, Петропавлівка та Новоосинове.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 4 лютого 2026 року

На Лиманському напрямку ворог атакував сім раз, намагаючись просунутися вперед у районах Зарічного, Ставків, Лиману та у бік Дробишевого.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 4 лютого 2026 року

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Свято-Покровського, Платонівки, Рай-Олександрівки та Дронівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 4 лютого 2026 року

На Краматорському напрямку противник атакував в районі Предтечиного.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 4 лютого 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Іванопілля, Софіївка, Новопавлівка та Плещіївка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 4 лютого 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Новий Донбас, Покровськ, Світле, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Мирноград, Софіївка та у бік Іванівки, Ганнівки й Родинського.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 4 лютого 2026 року

На Олександрівському напрямку ворог тричі атакував наші позиції в районах Андріївки-Клевцового та Іванівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 4 лютого 2026 року

На Гуляйпільському напрямку противник 25 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя, Нового Поля, Зеленого, Святопетрівки, Добропілля, Староукраїнки, Залізничного, Прилук та у бік Мирного.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 4 лютого 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки, у бік Приморського та Плавнів.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 4 лютого 2026 року

За уточненою інформацією, минулої доби на Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 4 лютого 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько