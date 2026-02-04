Втрати ворога станом на 4 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 780 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1442 добу повномасштабної війни становлять 1 243 070 осіб.

Втрати Росії у війні на 4 лютого 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 лютого втратила:

особового складу – близько 1 243 070 (+780) осіб.

танків – 11 637 (+4) од.

бойових броньованих машин – 23 992 (+7) од.

артилерійських систем – 36 915 (+60) од.

РСЗВ – 1 634 (+1) од.

засоби ППО – 1 293 (+1) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 123 743 (+1 355) од.

крилаті ракети – 4 245 (+40) од.

кораблі/катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 76 949 (+211) од.

спеціальна техніка – 4 062 (+4) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 лютого

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

