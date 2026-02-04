- Тип
Втрати ворога станом на 4 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 780 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1442 добу повномасштабної війни становлять 1 243 070 осіб.
Втрати Росії у війні на 4 лютого 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 243 070 (+780) осіб.
- танків – 11 637 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 23 992 (+7) од.
- артилерійських систем – 36 915 (+60) од.
- РСЗВ – 1 634 (+1) од.
- засоби ППО – 1 293 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 123 743 (+1 355) од.
- крилаті ракети – 4 245 (+40) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 76 949 (+211) од.
- спеціальна техніка – 4 062 (+4) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 лютого
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
