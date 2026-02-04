- Тип
Потери врага по состоянию на 4 февраля 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 780 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1442 сутки полномасштабной войны составляют 1 243 070 человек.
Потери России в войне на 4 февраля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 февраля потеряла:
- личного состава – около 1243070 (+780) человек.
- танков – 11 637 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 23 992 (+7) ед.
- артиллерийских систем – 36 915 (+60) ед.
- РСЗО – 1 634 (+1) ед.
- средства ПВО – 1293 (+1) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 123 743 (+1 355) ед.
- крылатые ракеты – 4 245 (+40) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 76 949 (+211) ед.
- специальная техника – 4062 (+4) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 4 февраля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 88 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
