Потери врага по состоянию на 4 февраля 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 780 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1442 сутки полномасштабной войны составляют 1 243 070 человек.

Потери России в войне на 4 февраля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 февраля потеряла:

личного состава – около 1243070 (+780) человек.

танков – 11 637 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 23 992 (+7) ед.

артиллерийских систем – 36 915 (+60) ед.

РСЗО – 1 634 (+1) ед.

средства ПВО – 1293 (+1) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 123 743 (+1 355) ед.

крылатые ракеты – 4 245 (+40) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 76 949 (+211) ед.

специальная техника – 4062 (+4) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 4 февраля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 88 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

