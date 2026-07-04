Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,80

+0,03

EUR

51,08

+0,10

Наличный курс:

USD

44,65

44,53

EUR

51,38

51,15

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года

Продолжается 1592-й день полномасштабной войны в Украине.
Продолжается 1592-й день полномасштабной войны в Украине. / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1592-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 4 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 268 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 93 авиационных удара, сбросив 273 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 10106 дронов-камикадзе и произвел 3087 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили три пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, шесть артиллерийских средств и пять пунктов управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло шесть боестолкновений с противником, агрессор совершил 74 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением реактивных систем залпового огня.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 17 раз атаковал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Домашнего, Лимана, Старицы, Артельного и в сторону населенных пунктов Избицкое, Бочковое.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года

На Купянском направлении враг пять раз атаковал, в сторону Купянска, Новоосинового и в районах Колесниковки и Новоплатоновки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года

На Лиманском направлении противник 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Новоселовка, Лиман, Шейковка, Ставки, Дробышево, Диброва и в районе Озерного.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 26 раз, в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Резниковки и Закотного.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года

На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе Малиновки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 27 атак, в районах населенных пунктов Константиновка, Долгая Балка, Иванополье, Ильиновка, Степановка.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоалександровка, Гришино, Родинское, Котлино, Удачное, Муравко и в сторону населенных пунктов Мирное, Новопавловка, Ивановка, Шевченко, Сергеевка.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года

В Александровском направлении враг один раз атаковал в районе населенного пункта Березово.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 18 атак в районе Доброполья и в сторону населенных пунктов Цветково, Рождественское, Воздвиженское и Волшебное.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед по направлению к Павловке.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Татьяна Гойденко