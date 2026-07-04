Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года

Продолжается 1592-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 4 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 268 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 93 авиационных удара, сбросив 273 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 10106 дронов-камикадзе и произвел 3087 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили три пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, шесть артиллерийских средств и пять пунктов управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло шесть боестолкновений с противником, агрессор совершил 74 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 17 раз атаковал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Домашнего, Лимана, Старицы, Артельного и в сторону населенных пунктов Избицкое, Бочковое.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал, в сторону Купянска, Новоосинового и в районах Колесниковки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Новоселовка, Лиман, Шейковка, Ставки, Дробышево, Диброва и в районе Озерного.

На Славянском направлении противник штурмовал 26 раз, в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Резниковки и Закотного.

На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе Малиновки.

На Константиновском направлении враг совершил 27 атак, в районах населенных пунктов Константиновка, Долгая Балка, Иванополье, Ильиновка, Степановка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоалександровка, Гришино, Родинское, Котлино, Удачное, Муравко и в сторону населенных пунктов Мирное, Новопавловка, Ивановка, Шевченко, Сергеевка.

В Александровском направлении враг один раз атаковал в районе населенного пункта Березово.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 18 атак в районе Доброполья и в сторону населенных пунктов Цветково, Рождественское, Воздвиженское и Волшебное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед по направлению к Павловке.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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