Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2026 року

Триває 1592-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 4 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 268 бойові зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 93 авіаційні удари, скинувши 273 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10106 дронів-камікадзе та здійснив 3087 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління, дев’ять районів зосередження живої сили, шість артилерійських засобів та п’ять пунктів управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість боєзіткнень з противником, агресор здійснив 74 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 17 разів атакував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Хатнього, Лиману, Стариці, Артільного та у бік населених пунктів Ізбицьке, Бочкове.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував, в бік Куп’янська, Новоосинового та в районах Колісниківки й Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Дружелюбівка, Новоселівка, Лиман, Шийківка, Ставки, Дробишеве, Діброва та в районі Озерного.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 26 разів, в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі Малинівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак, в районах населених пунктів Костянтинівка, Довга Балка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Новоолександрівка, Гришине, Родинське, Котлине, Удачне, Муравка та в бік населених пунктів Мирне, Новопавлівка, Іванівка, Шевченко, Сергіївка.

На Олександрівському напрямку ворог один раз атакував в районі населеного пункту Березове.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 18 атак у районі Добропілля та у бік населених пунктів Цвіткове, Різдвянка, Воздвижівка й Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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