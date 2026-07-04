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Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2026 року

Триває 1592-й день повномасштабної війни в Україні.
Триває 1592-й день повномасштабної війни в Україні. / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1592-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 4 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 268 бойові зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 93 авіаційні удари, скинувши 273 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10106 дронів-камікадзе та здійснив 3087 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління, дев’ять районів зосередження живої сили, шість артилерійських засобів та п’ять пунктів управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість боєзіткнень з противником, агресор здійснив 74 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 17 разів атакував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Хатнього, Лиману, Стариці, Артільного та у бік населених пунктів Ізбицьке, Бочкове.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував, в бік Куп’янська, Новоосинового та в районах Колісниківки й Новоплатонівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2026 року

На Лиманському напрямку противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Дружелюбівка, Новоселівка, Лиман, Шийківка, Ставки, Дробишеве, Діброва та в районі Озерного.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 26 разів, в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки й Закітного.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2026 року

На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі Малинівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак, в районах населених пунктів Костянтинівка, Довга Балка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Новоолександрівка, Гришине, Родинське, Котлине, Удачне, Муравка та в бік населених пунктів Мирне, Новопавлівка, Іванівка, Шевченко, Сергіївка.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2026 року

На Олександрівському напрямку ворог один раз атакував в районі населеного пункту Березове.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 18 атак у районі Добропілля та у бік населених пунктів Цвіткове, Різдвянка, Воздвижівка й Чарівне.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Павлівки.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2026 року

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Тетяна Гойденко