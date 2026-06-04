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Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1562-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 4 июня 2026

Последние данные со   отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2026 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2026 года
Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 279 боевых столкновений.

Противник нанес три ракетных удара (выпустив три ракеты) и 74 авиационных удара, в том числе сбросив 232 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 10221 дрон-камикадзе и совершили 3435 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из которых 57 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Линово, Бачевск и Слобода Сумской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила четыре пункта управления, восемь районов сосредоточения личного состава противника, артиллерийскую систему, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и один другой важный объект.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Враг нанес двух авиаударов с применением пяти управляемых авиабомб, а также совершил 66 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два обстрела с применением реактивных систем залпового огня.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник одиннадцать раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Лимана, Вильчи, Избицкого и Охримовки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2026 года

На Купянском направлении наши защитники остановили четыре вражеских атаки вблизи Новоплатоновки, Подолов и Купянска.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2026 года

На Лиманском направлении украинские воины отразили 21 попытку захватчиков продвинуться недалеко от Дерилового, Дробышевого, Ставков, Лимана, Озерного, Новоселовки и Ямполя.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2026 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли девятнадцать попыток оккупантов продвинуться в районах Рай-Александровки, Калеников, Резниковки, Кривой Луки и Закотного.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2026 года

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Приволье.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил двенадцать атак вблизи Константиновки, Иванополья, Русиного Яра и Ильиновки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовых действия агрессора в районах Свободного, Кучерового Яра, Котлиного, Сергеевки, Васильевки, Родинского, Гришиного, Покровска, Новониколаевки, Новопавловки и Удачного.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2026 года

На Александровском направлении противник четырнадцать раз пытался продвигаться в районах Вороного, Воскресенки, Январского, Грушевского, Вербового и Тернового.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 37 атак оккупантов в районах Прилук, Доброполье, Цветочного, Сладкого, Воздвижовки, Железнодорожного, Леноконстантиновки, Варваровки, Гуляйпольского, Староукраинки, Затишье и Волшебного.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2026 года

На Ореховском направлении враг пять раз пытался вклиниться в оборону вблизи Щербаков, Степного, Каменского и Степногорска.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2026 года

На Приднепровском направлении наступательных действий со стороны кафиров не зафиксировано.

Фото 28 — Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько