Втрати ворога станом на 4 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 300 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1562 добу повномасштабної війни становлять 1 369 340 осіб.

Втрати Росії у війні на 4 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 червня втратила:

особового складу – близько 1 369 340 (+1 300) осіб;

танків – 11 978 (+4) од.;

бойових броньованих машин – 24 676 (+6) од.;

артилерійських систем – 43 247 (+75) од.;

РСЗВ – 1 830 (+4) од.;

засоби ППО – 1 403 (+0) од.;

літаків – 436 (+0) од.;

гелікоптерів – 353 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 1562 (+14) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 327 726 (+2 111) од.;

крилаті ракети – 4 733 (+0) од.;

кораблі / катери – 33 (+0) од.;

підводні човни – 2 (+0) од.;

автомобільна техніка та автоцистерни – 102 575(+437) од.;

спеціальна техніка – 4 245 (+3) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 264 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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