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Втрати ворога станом на 4 червня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 300 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1562 добу повномасштабної війни становлять 1 369 340 осіб.
Втрати Росії у війні на 4 червня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 червня втратила:
- особового складу – близько 1 369 340 (+1 300) осіб;
- танків – 11 978 (+4) од.;
- бойових броньованих машин – 24 676 (+6) од.;
- артилерійських систем – 43 247 (+75) од.;
- РСЗВ – 1 830 (+4) од.;
- засоби ППО – 1 403 (+0) од.;
- літаків – 436 (+0) од.;
- гелікоптерів – 353 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 1562 (+14) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 327 726 (+2 111) од.;
- крилаті ракети – 4 733 (+0) од.;
- кораблі / катери – 33 (+0) од.;
- підводні човни – 2 (+0) од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 102 575(+437) од.;
- спеціальна техніка – 4 245 (+3) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 червня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 264 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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