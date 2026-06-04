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Потери врага по состоянию на 4 июня 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 300 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1562 сутки полномасштабной войны составляют 1 369 340 человек.
Потери России в войне на 4 июня 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 июня потеряла:
- личного состава – около 1 369 340 (+1 300) человек;
- танков – 11 978 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 24 676 (+6) ед;
- артиллерийских систем – 43 247 (+75) ед;
- РСЗО – 1 830 (+4) ед.;
- средства ПВО – 1403 (+0) ед;
- самолетов – 436 (+0) ед;
- вертолетов – 353 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1562 (+14) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 327 726 (+2 111) ед;
- крылатые ракеты – 4 733 (+0) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед.;
- автомобильная техника и автоцистерны – 102 575(+437) ед;
- специальная техника – 4 245 (+3) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 4 июня
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 264 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 24 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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