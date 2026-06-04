Потери врага по состоянию на 4 июня 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 300 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1562 сутки полномасштабной войны составляют 1 369 340 человек.

Потери России в войне на 4 июня 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 июня потеряла:

личного состава – около 1 369 340 (+1 300) человек;

танков – 11 978 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 24 676 (+6) ед;

артиллерийских систем – 43 247 (+75) ед;

РСЗО – 1 830 (+4) ед.;

средства ПВО – 1403 (+0) ед;

самолетов – 436 (+0) ед;

вертолетов – 353 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1562 (+14) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 327 726 (+2 111) ед;

крылатые ракеты – 4 733 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед.;

автомобильная техника и автоцистерны – 102 575(+437) ед;

специальная техника – 4 245 (+3) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 4 июня

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 264 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 24 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.