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Карта бойових дій в Україні на 4 червня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1562-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 4 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 4 червня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 4 червня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 4 червня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 4 червня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 4 червня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 4 червня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 4 червня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 4 червня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 4 червня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 4 червня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 4 червня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 4 червня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 4 червня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 4 червня 2026 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 4 червня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 279 бойових зіткнень.

Противник завдав трьох ракетних ударів (випустивши три ракети) та 74 авіаційних ударів, зокрема скинувши 232 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10221 дрон-камікадзе та здійснили 3435 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 57 - з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Линове, Бачівськ та Слобода Сумської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація Сил оборони уразила чотири пункти управління, вісім районів зосередження особового складу противника, артилерійську систему, пункт управління безпілотними літальними апаратами та один інший важливий ворожий об’єкт.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби відбулося два бойових зіткнення. Ворог завдав двох авіаударів із застосуванням п'яти керованих авіабомб, а також здійснив 66 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два обстріли із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 4 червня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник одинадцять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Лимана, Вільчі, Ізбицького та Охрімівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 4 червня 2026 року

На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили чотири ворожі атаки поблизу Новоплатонівки, Подолів та Куп’янська.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 4 червня 2026 року

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 21 спробу загарбників просунутися неподалік Дерилового, Дробишевого, Ставків, Лимана, Озерного, Новоселівки та Ямполя.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 4 червня 2026 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дев'ятнадцять спроб окупантів просунутися в районах Рай-Олександрівки, Калеників, Різниківки, Кривої Луки та Закітного.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 4 червня 2026 року

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Привілля.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 4 червня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив дванадцять атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русиного Яру та Іллінівки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 4 червня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора в районах Вільного, Кучерового Яру, Котлиного, Сергіївки, Василівки, Родинського, Гришиного, Покровська, Новомиколаївки, Новопавлівки та Удачного.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 4 червня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник чотирнадцять разів намагався просуватись в районах Вороного, Воскресенки, Січневого, Грушівського, Вербового та Тернового.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 4 червня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак окупантів у районах Прилук, Добропілля, Цвіткового, Солодкого, Воздвижівки, Залізничного, Оленокостянтинівки, Варварівки, Гуляйпільського, Староукраїнки, Затишшя та Чарівного.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 4 червня 2026 року

На Оріхівському напрямку ворог п'ять разів намагався вклинитися в оборону поблизу Щербаків, Степового, Кам’янського та Степногірська.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 4 червня 2026 року

На Придніпровському напрямку наступальних дій з боку окупантів не зафіксовано.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 4 червня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько