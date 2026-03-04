Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1470-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 4 марта 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 144 боевых столкновения.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 74 авиационных ударов, сбросил 255 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8445 дронов-камикадзе и осуществил 3453 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 94 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Писанцы, Вишневое Днепропетровской области; Воздвиженовка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Копани, Волшебное, Долинка, Любицкое, Самойловка, Новоукраинка, Зеленая Диброва, Горькое Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес пять авиаударов, с применением 15 авиабомб, совершил 152 обстрела, из которых 5 – с применением РСЗО.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в направлении населенных пунктов Зыбино и Кругле.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2026 года

На Купянском направлении враг пять раз атаковал в сторону Петропавловки, Новоплатоновки и Куриловки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2026 года

На Лиманском направлении противник атаковал десять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Шейковка, Ставки, Дробышево, Лиман.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2026 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили десять попыток кафиров продвинуться вперед в районах Закотного и Платоновки и в направлении Резниковки и Рай-Александровки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2026 года

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Софиевка, Русин Яр и в сторону Ильиновки и Новопавловки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Покровское, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новоалександровка и Новоподгородное.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2026 года

На Александровском направлении противник атаковал 11 раз в сторону населенных пунктов Терново, Вишневое, Вороно, Вербовое и Согласие.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 25 атак оккупантов в районах Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Железнодорожное, Варваровка, Гуляйпольское, Староукраинка, Святопетровка, Зеленое, Цветково.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2026 года

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения с врагом в районе Степногорска и Приморского.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2026 года

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько