Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2026 года

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 4 марта 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 144 боевых столкновения.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 74 авиационных ударов, сбросил 255 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8445 дронов-камикадзе и осуществил 3453 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 94 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Писанцы, Вишневое Днепропетровской области; Воздвиженовка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Копани, Волшебное, Долинка, Любицкое, Самойловка, Новоукраинка, Зеленая Диброва, Горькое Запорожской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес пять авиаударов, с применением 15 авиабомб, совершил 152 обстрела, из которых 5 – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в направлении населенных пунктов Зыбино и Кругле.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал в сторону Петропавловки, Новоплатоновки и Куриловки.

На Лиманском направлении противник атаковал десять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Шейковка, Ставки, Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили десять попыток кафиров продвинуться вперед в районах Закотного и Платоновки и в направлении Резниковки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Софиевка, Русин Яр и в сторону Ильиновки и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Покровское, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новоалександровка и Новоподгородное.

На Александровском направлении противник атаковал 11 раз в сторону населенных пунктов Терново, Вишневое, Вороно, Вербовое и Согласие.

На Гуляйпольском направлении произошло 25 атак оккупантов в районах Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Железнодорожное, Варваровка, Гуляйпольское, Староукраинка, Святопетровка, Зеленое, Цветково.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения с врагом в районе Степногорска и Приморского.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

