Карта бойових дій в Україні на 4 березня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1470-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 4 березня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 4 березня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 4 березня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 4 березня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 4 березня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 4 березня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 4 березня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 4 березня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 4 березня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 4 березня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 4 березня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 4 березня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 4 березня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося  144 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 74 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8445 дронів-камікадзе та здійснив 3453 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 94 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Писанці, Вишневе Дніпропетровської області; Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Копані, Чарівне, Долинка, Любицьке, Самійлівка, Новоукраїнка, Зелена Діброва, Гірке Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав п’ять авіаударів, із застосуванням 15 авіабомб, здійснив 152 обстріли, з яких 5 – із застосуванням РСЗВ.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 4 березня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в напрямку населених пунктів Зибине та Кругле.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 4 березня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував в бік Петропавлівки, Новоплатонівки та Курилівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 4 березня 2026 року

На Лиманському напрямку противник атакував десять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Дробишеве, Лиман.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 4 березня 2026 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили десять спроб окупантів просунутися вперед в районах Закітного й Платонівки та у напрямку Різниківки й Рай-Олександрівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 4 березня 2026 року

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 4 березня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Софіївка, Русин Яр та у бік Іллінівки й Новопавлівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 4 березня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Новоолександрівка й Новопідгороднє.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 4 березня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував 11 разів у бік населених пунктів Тернове, Вишневе, Вороне, Вербове і Злагода.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 4 березня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку відбулося 25 атак окупантів у районах Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Гуляйпільське, Староукраїнка, Святопетрівка, Зелене, Цвіткове.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 4 березня 2026 року

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення з ворогом в районі Степногірська та Приморського.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 4 березня 2026 року

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 4 березня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько