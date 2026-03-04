Втрати ворога станом на 4 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 980 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1470 добу повномасштабної війни становлять 1 269 500 осіб.

Втрати Росії у війні на 4 березня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 березня втратила:

особового складу — близько 1 269 500 (+980) осіб;

осіб; танків — 11 723 (+5) од.;

од.; бойових броньованих машин — 24 135 (+4) од.;

од.; артилерійських систем — 37 874 (+32) од.;

од.; РСЗВ — 1 667 (+2) од.;

од.; засобів ППО — 1 319 (+0) од.;

од.; літаків — 435 (+0) од.;

гелікоптерів — 348 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 156 431 (+1 733) од.;

од.; крилатих ракет — 4 384 (+0) од.;

кораблів і катерів — 30 (+1) од.;

підводних човнів — 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 81 224 (+232) од.;

од.; спеціальної техніки — 4 078 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 березня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 129 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

