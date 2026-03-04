- Тип
Втрати ворога станом на 4 березня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 980 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1470 добу повномасштабної війни становлять 1 269 500 осіб.
Втрати Росії у війні на 4 березня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 березня втратила:
- особового складу — близько 1 269 500 (+980) осіб;
- танків — 11 723 (+5) од.;
- бойових броньованих машин — 24 135 (+4) од.;
- артилерійських систем — 37 874 (+32) од.;
- РСЗВ — 1 667 (+2) од.;
- засобів ППО — 1 319 (+0) од.;
- літаків — 435 (+0) од.;
- гелікоптерів — 348 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 156 431 (+1 733) од.;
- крилатих ракет — 4 384 (+0) од.;
- кораблів і катерів — 30 (+1) од.;
- підводних човнів — 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 81 224 (+232) од.;
- спеціальної техніки — 4 078 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 березня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 129 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
