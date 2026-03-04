Потери врага по состоянию на 4 марта 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 980 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1470 сутки полномасштабной войны составляют 1 269 500 человек.

Потери России в войне на 4 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 марта потеряла:

личного состава — около 1 269 500 (+980) лиц;

лиц; танков 11 723 (+5) ед.;

ед.; боевых бронированных машин 24 135 (+4) ед.;

ед.; артиллерийских систем 37 874 (+32) ед.;

ед.; РСЗО 1 667 (+2) ед.;

ед.; средств ПВО - 1 319 (+0) ед.;

ед.; самолетов - 435 (+0) ед;

вертолетов - 348 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня 156 431 (+1 733) ед.;

ед.; крылатых ракет - 4 384 (+0) ед;

кораблей и катеров - 30 (+1) ед;

подводных лодок - 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн. 81 224 (+232) ед.;

ед.; специальной техники 4 078 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 4 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 129 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.