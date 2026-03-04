Запланована подія 2

Потери врага по состоянию на 4 марта 2026 – Генштаб ВСУ

дрон, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 980 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1470 сутки полномасштабной войны составляют 1 269 500 человек.

Потери России в войне на 4 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 марта потеряла:

  • личного состава — около   1 269 500 (+980)   лиц;
  • танков   11 723 (+5)   ед.;
  • боевых бронированных машин   24 135 (+4)   ед.;
  • артиллерийских систем   37 874 (+32)   ед.;
  • РСЗО   1 667 (+2)   ед.;
  • средств ПВО -   1 319 (+0)   ед.;
  • самолетов - 435 (+0) ед;
  • вертолетов - 348 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня   156 431 (+1 733)   ед.;
  • крылатых ракет - 4 384 (+0) ед;
  • кораблей и катеров - 30 (+1) ед;
  • подводных лодок - 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн.   81 224 (+232)   ед.;
  • специальной техники   4 078 (+2)   ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 4 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 129 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько