Потери врага по состоянию на 4 марта 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 980 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1470 сутки полномасштабной войны составляют 1 269 500 человек.
Потери России в войне на 4 марта 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 марта потеряла:
- личного состава — около 1 269 500 (+980) лиц;
- танков 11 723 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин 24 135 (+4) ед.;
- артиллерийских систем 37 874 (+32) ед.;
- РСЗО 1 667 (+2) ед.;
- средств ПВО - 1 319 (+0) ед.;
- самолетов - 435 (+0) ед;
- вертолетов - 348 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня 156 431 (+1 733) ед.;
- крылатых ракет - 4 384 (+0) ед;
- кораблей и катеров - 30 (+1) ед;
- подводных лодок - 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн. 81 224 (+232) ед.;
- специальной техники 4 078 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 4 марта
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 129 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
