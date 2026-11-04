Карта боевых действий в Украине на 4 ноября 2026 года

Продолжается 1715-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 4 ноября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 208 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар и 86 авиационных ударов, во время которых сбросил 242 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 7134 дрона-камикадзе и совершили 2740 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 43 с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Рожковичи, Гута, Дорошевка, Бачевск, Товстодубово, Сопич, Харьковка, Кучеровка, Кореньок, Уланово, Яструбщина, Степное, Волковка, Бруски, Бунячино, Горки, Стариково, Козач, Волфине, Павловка, Ходыно, Малая Корчаковка, Корчаковка, Рогизно, Хотинь, Новая Сечь, Писаревка, Иволжанское, Алексеевка, Юнаковка, Храповщина, Нескучное Сумской области. Авиаудару подверглись населенные пункты Хотинь, Лужки.

Последние новости с фронта сегодня

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки оккупанты 12 раз проводили штурмовые действия. Враг нанес три авиационных удара, применив семь КАБ, и осуществил 165 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили пять атак противника близ Волчанска и в сторону Радьковки.

На Купянском направлении враг не пытался улучшить свое положение.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты проводили пять атак в сторону Лимана и вблизи населенного пункта Копанки.

На Славянском направлении противник совершил девять атак в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное и в направлении Пискуновки, Стародубового, Николаевки.

На Краматорском направлении оккупанты провели два штурмовых действия в сторону Никоновровки и Малиновки.

На Константиновском направлении зафиксировано 24 атаки. Захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка, Роскошное, Вольное и в сторону Райского, Новопавловки, Кучерового Яра, Золотого Колодца.

Пятнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться недалеко от населенных пунктов Вольное, Белицкое, Молодецкое и в сторону Доброполье, Гуливо, Сергеевки, Новопавловки.

На Александровском направлении враг штурмовых действий не производил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты шесть раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Косовцево, Рождественское и возле Воздвижовки, Гуляйпольского, Волшебного.

На Ореховском направлении оккупанты проводили три атаки вблизи Малой Токмачки, Степногорска и в сторону населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не совершали.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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